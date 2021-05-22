台中市長盧秀燕22日下午在直播防疫記者會，向市民報告疫情與防疫進度。（台中市府提供／盧盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕22日下午在防疫記者會直播前，臉書留言忽然出現「陳時中剛公佈的400例矯正回歸什麼鬼？」引起很多網友驚呼「市長好嗆」，還有網友說「台中不說謊！不蓋牌！」市府新聞局表示，是市長臉書的小編誤傳，小編向市長歉，也自我檢討，請大家持續關注台中市的防疫工作。

中央流行疫情指揮中心公布321例確診，另有400例本土案例是「校正回歸」，疫情案例統計新名詞，引起各方討論。

中央流行疫情指揮中心下午兩時的記者會，盧秀燕在下午3時舉行台中市防疫記者會，由於情嚴峻，市府未開放媒體採訪，直接由市長臉書直播，從下午2時45分開始，臉書畫面為記者會的會場，底下很多網友留言。

今日直播時有兩萬多人觀看，但盧秀燕直播前臉書突然留言「陳時中剛公佈的400例矯正回歸什麼鬼？」引發網友正反兩面的議論，有網友提醒「應該是小編切錯帳號了！」

新聞局對此表示，經調查是管理市長臉書帳號的小編，將原本與朋友的對話，手誤傳到直播的留言，「小編已深刻檢討，並向市長道歉，也請大家持續關注台中市防疫工作」。

(中時 )