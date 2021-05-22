62歲曾姓男子今（22日）上午在新北市林口區菜市場內買菜，因沒戴口罩遭民眾糾正，曾男理直氣壯說「我就沒帶口罩，要戴什麼啦！」周圍好心民眾提供口罩給他也遭拒絕，民眾將影片上傳到臉書社團引發熱議，警方指出，目前已查出曾男身分，將依規定通報衛生局裁罰3000元至1萬5000元罰鍰。

林口警分局呼籲，當前疫情嚴峻，且全國已進入3級警戒，全民須遵守外出全程佩戴口罩規定，切勿存僥倖與觀望態度，更不要挑戰政府防疫的決心。

(中時 )