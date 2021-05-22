林口阿伯買菜不戴口罩 最重將處1.5萬元罰鍰 20:062021/05/22 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方指出，目前已查出曾男身分，將依規定通報衛生局裁罰3000元至1萬5000元罰鍰。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 62歲曾姓男子今（22日）上午在新北市林口區菜市場內買菜，因沒戴口罩遭民眾糾正，曾男理直氣壯說「我就沒帶口罩，要戴什麼啦！」周圍好心民眾提供口罩給他也遭拒絕，民眾將影片上傳到臉書社團引發熱議，警方指出，目前已查出曾男身分，將依規定通報衛生局裁罰3000元至1萬5000元罰鍰。 林口警分局呼籲，當前疫情嚴峻，且全國已進入3級警戒，全民須遵守外出全程佩戴口罩規定，切勿存僥倖與觀望態度，更不要挑戰政府防疫的決心。 急買菜防疫卻忘戴口罩 張麗善到斗南菜市場發口罩 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 (中時 ) #買菜 #罰鍰 #民眾 #口罩 #林口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 買飯見阿伯沒戴口罩 洋蔥妹出神招 1.5萬人淚喊：正能量 08:342021/05/18 生活 無視「準3級」警戒 竹市香山區KTV照常營業遭開罰 11:252021/05/18 生活 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 大學生防疫穿著鞋用腳按電梯 遭怒轟：這人沒救了 12:012021/05/18 社會 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 台南護專維持實體授課學生氣炸 校長：可請防疫假 10:402021/05/18 生活 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 社會熱門新聞 通緝犯遭警勸說戴口罩 心虛下竟揮舞開山刀警脖子濺血 - 社會 熱褲女騎士被三寶擠到雷殘 網歪樓：看了一小時 - 社會 群聚打牌慘了 苗栗6人民宅內打麻將被逮 1人至少罰6萬 - 社會 北市刑大確診連爆 又傳1刑警檢驗陽性 緊急擴大快篩 - 社會 雲林六房媽不甩禁令照辦過爐 祭典照曝光網怒：又群聚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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