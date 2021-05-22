八大《世界第一等》主持人唐振剛本週將深入花蓮體驗特色行程，為了玩出不一樣的花蓮，節目找來花蓮媳婦杜詩梅帶路，杜詩梅也吐露她和老公在花蓮經營海鮮燒烤店的甘苦，「不僅每天需要基隆花蓮往返跑，睡也睡不飽」。

唐振剛跟著杜詩梅的腳步，前進花蓮吉安黃昏市場，杜詩梅形容這地方就像是她在花蓮的百貨公司，不僅好買又好吃，不過市場裡特有的魚膘醬味道卻令唐振剛大吃一驚，他鉅細靡遺形容說，「味道就像是男生穿了不透氣的鞋子，一整天運動跑步之後，回家脫下了悶著一天的襪子，不是聞襪子，而是拿手去搓腳趾縫後的味道」，杜詩梅聽後大笑：「我覺得你形容的太到位了，我整個感覺已經搓到你腳趾縫了。」

杜詩梅憶起和老公創業的辛苦點滴，她說開海鮮燒烤店初期經濟、食物來源等各方面都比較拮据，每天工作到凌晨收工，打烊之後，回家洗個澡立刻開車北上至基隆批貨，回到花蓮已經清晨，休息一下，馬上又起身要前往黃昏市場將食材補齊，長達1年多。如今挺過那段艱難時期， 杜詩梅笑說：「現在跟批貨商已經混熟，偶爾打通電話說聲『哥～我需要…』對方就能直接將海鮮食材寄至花蓮。」

另外，唐振剛在花蓮溯溪，挑戰近6米高的天然高台跳水，事前他興奮表示：「什麼場面我沒見過，區區跳水而已，哥沒有在怕的！」唐振剛一站上跳台，果真毫不猶豫，一口氣就往下跳，甚至自己掌鏡，令大家佩服不已，對於此趟花蓮行程，唐振剛表示：「根本不需要花大錢出國找景點，在我們身邊就有美麗又好玩的風景。」

(中時 )