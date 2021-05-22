為了全力配合政府防疫政策，京站再度宣布將響應政府為期3天「強化三級防疫措施」，將再度自主停業3日，從明（23日）開始到25日期間，台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店將進行停業並完善清潔消毒措施，另外26日起後的營業時間將為周日到周四從中午12點到晚上8點半、周五及周六從中午12點到晚上9點。京站同時為了提供顧客日常所需，同時也持續強化了線上服務，在24小時線上購物也有相當多的選擇，像是京站線上購、京站i購物Qonline、美食外送平台QQ飛食等，讓消費者不出門都能在線上逛京站。

(中時 )