疫情升溫，全國民眾戴口罩已成趨勢，但部分民眾為了貪圖方便，仍不配合中央政策，讓警方疲於奔命，新北市新莊一名63歲男子16日才遭員警規勸要戴口罩，不料他卻依然故我，把政策當耳邊風，21日傍晚他又出現在馬路上閒晃，員警上前取締，他卻跑給警察追，甚至還動手推員警，挑戰公權力的結果就是立馬被壓制逮捕。

據瞭解，這名63歲盧姓男子平常就愛在四維公園一帶閒晃，看看民眾下棋、聊天，近日因為疫情關係，出沒在公園的民眾減少，但他仍不甘寂寞，每天都會前往報到。

16日當天他一樣沒戴口罩跑到公園附近，巡邏員警發現，上前規勸他，沒想到他竟理直氣壯說：「我沒有傳染疾病為什麼要戴，是依什麼法律」，事後路過民眾拿口罩給他戴上，員警當時並沒有開他罰單。

事隔幾天，昨天傍晚他又被巡邏員警發現，這次他知道理虧，拔腿狂奔，跑給員警追，員警要他停下時，他竟出手推擠員警，造成員警身上密錄器材掉落毀損，於是將他逮捕送辦，至於未戴口罩部分則函請衛生局開罰，最重可處新臺幣1萬5千元罰金。

警方也呼籲，疫情嚴峻，民眾把口罩戴好是保護自己也保護別人，另外這段期間也儘量待在家裡不要外出，減少群聚就是最好的防疫措施。

(中時 )