中央流行疫情指揮中心22日公布本土病例再新增321例，其中台中市22日單日新增11例確診個案，台中市長盧秀燕也召開記者會說明情況，但有眼尖的網友發現，盧秀燕的臉書帳號竟在直播聊天室中留言怒嗆「校正回歸」是什麼鬼？網友附和回應「中肯，笑死」。不過，台中市新聞局澄清，經查是小編誤將和友人對話以市長帳號發出。

中央流行疫情指揮中心今公布新增323例確診個案，其中321例本土、2例境外移入個案，另有400例校正回歸上周各日個案。確診個案中新增2例死亡，引起各界熱議。

下午台中市長盧秀燕召開記者會，有眼尖的網友發現，她的官方臉書帳號也在記者會直播的聊天室中留言，「陳時中剛公布的400例，矯（校）正回歸，什麼鬼？」而這段留言也被截圖PO到網路上，引起網友熱議。

台中市長盧秀燕臉書突留言「陳時中剛公佈的400例矯正回歸什麼鬼？」引起熱議，新聞局表示是小編誤傳，已深自檢討。（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

一名網友將盧秀燕留言的截圖PO到PTT上，並表示，燕姐看起來很真心，還是他只是忘記換帳號？剛剛在看直播看到馬上截下來，這麼真性情不愧是燕姐餒，許多網友看到後也不禁莞爾，「笑死」「笑噴」「哈哈哈哈哈哈哈哈哈」「中肯，笑死」、「中肯，哈哈哈」、「本來就什麼鬼， 笑死」、「笑死，小編學童仲彥是不是」。

也有網友表示，「小編帳號要記得切」、「小編吧，怎可能是市長」、「忘記切帳號啦」、「忘了切帳號，幫小編QQ」、「小編出事啦」、「小編忘了換帳號，笑死」、「啊就什麼鬼啊，代表這小編還是市長是個正常人」。

台中市新聞局對此則表示，經調查是管理市長臉書帳號的小編，將原本與朋友的對話，手誤傳到直播的留言，「小編已深刻檢討，並向市長道歉，也請大家持續關注台中市防疫工作」。

(中時新聞網)