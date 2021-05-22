中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布，今新增321例本土案例，另有400例本土案例「校正回歸」，立刻引發熱議；Yahoo奇摩立刻針對「校正回歸」做民調，82％網友一面倒、不認同陳時中「校正回歸」的做法，另外，高達87.2％網友認為，「校正回歸」對指揮中心的公信力會造成影響。

Yahoo奇摩「Y民調」會針對網路熱搜話題或關鍵字，做即時民調，這份民調截止於晚間7點40分統計，超過2.1萬名網友進行網路投票，短短幾個小時湧入網友表達意見，其中，「完全不認同」陳時中「校正回歸」做法的網友達72％，「不太認同」的比例也有10％，顯示網友態度是一面倒。

「Y民調」第二題則提問「指揮中心校正回歸，你認為會影響其公布數字的公信力嗎？」，高達76.6％網友認為「影響非常大」，10.6％網友認為「還算有影響」，認為完全沒影響或不太有影響的比例，皆低於10％以下。

值得政府注意的是，本土疫情升溫至今，這份第三題是「你對政府防疫有信心嗎？」，有高達55.5％網友表態，對政府防疫「完全沒信心」，24.9％則是「不太有信心」。

由於這份民調是網友主動填寫，高達6成是北部網友，顯示本土疫情嚴重的地區，對指揮中心一舉一動都非常關注，討論熱度最高，民調年齡集中在41至45歲、佔比高達2成，其次是46歲至50歲以及36歲至40歲，兩個年齡層分別佔16％以及15.7％。

(中時 )