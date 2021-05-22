台中市府安排國軍化學兵及動員環保局各區清潔消毒大隊，至學校篩檢區域、公共區域、校園週邊外圍進行擴大消毒。（朝陽科大提供／盧金足台中傳真）

全校師生配合防疫，國軍化學兵擴大清潔消毒，協助朝陽科大在短期間能重返清潔安全校園。（朝陽科大提供／盧金足台中傳真）

朝陽科技大學因學生到KTV夜唱引發群聚感染，在市府和學校師生全力配合下，疫情獲得有效控制，暫無擴散疑慮，市府22日宣布，朝陽大學前進指揮所任務已暫告一段落，即日起撤離。市府也安排國軍化學兵及動員環保局各區清潔消毒大隊，至學校篩檢區域、公共區域、校園週邊外圍進行擴大消毒。

朝陽前進指揮所指出，總計這三天來，在校內進行1655例快篩，其中31名有疑慮之個案，經PCR核酸檢測，全數確認為陰性，顯示疫情並未擴散，也讓師生免於恐慌。

朝陽科大校長鄭道明說，從自疫情爆發以來，夜唱染疫事件引發社會高度關注，師生校友承受龐大的輿論壓力，學校第一線防疫工作人員，不眠不休，在短時間扛下巨大且艱困的任務，為的就是希望能夠守住朝陽。

「能度過這次大爆發危機，首要感謝台中市政府全力協助」，鄭道明強調，疫情期間，台中市環保局協助進行三次全校及社區擴大清潔消毒，加上國軍化學兵擴大清潔消毒，終於在短期間能重返清潔安全校園，令人欣慰。

鄭道明也再次呼籲朝陽全體師生，這波疫情仍未完全過去，現階段大家仍要落實防疫工作，做好自主健康管理，不能鬆懈，持續配合疫情指揮中心，齊心抗疫。

(中時 )