彰化縣衛生局22日公布最新疫調確診者足跡。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府22日公布新增4例新冠肺炎確診者，今年累計已有73例確診，其中葡萄盤商歌唱班傳播鏈新增3人，包含盤商的「親家母」確診，另有1人為北部返回彰化後確診的大學生單一個案，彰化縣衛生局也公布最新確診者足跡，包括彰化市銀行、火鍋店，與和美、秀水鄉的傳統市場都入列。

今日新增3人仍是葡萄盤商與歌唱班傳播鏈，分別為葡萄盤商54歲親家母、歌唱班成員中確診者的56歲妻子，日前確診的保險員已造成一名客戶染疫，今天再新增該客戶的36歲女性友人確診；整個葡萄歌唱班染疫鏈累計已有62人。

彰化縣衛生局今日公布的確診者足跡，包括埔心鄉羅厝村一家無店面招牌的早餐店、高鐵249車次第10車廂；另外彰化市富邦銀行、華山路築間火鍋、和美鎮的仁美黃昏市場，秀水鄉黃昏市場，也都曾有確診者到訪。

22日公布的確診者足跡，尚包括全聯溪湖平和店、統一超商埔新門市、永靖省錢超市等。衛生局呼籲曾在相同日期時段前往這幾處場所的民眾自主健康管理，若出現症狀務必主動就醫診療並通報採檢。

(中時 )