大陸演藝圈的「新疆四美」近來新聞不斷，繼佟麗婭520宣布與導演老公陳思誠已於去年簽字離婚，迪麗熱巴也被翻出10年前大學舊照，被網友戲稱是迪麗熱巴「大型社死現場」。

來自新疆的迪麗熱巴，擁有宛如洋娃娃般的精緻五官，讓她毫無疑問地成為大陸演藝圈經典美女代表，更憑著演出電視劇《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》、《長歌行》知名度大漲，2018年更以《漂亮的李慧珍》擊敗孫儷、劉濤等前輩成為金鷹獎視后，引發熱議。

迪麗熱巴10年前大學照在陸網瘋傳。(取自微博)

先不論迪麗熱巴演技如何，她的高顏值無庸置疑，陸網近日更瘋傳她10年前的大學照，照片中她雖然化著非主流的濃妝，仍難掩她的美貌，令網友羨慕直呼「有顏就是任性」、「明白了醜的不是非主流，醜的是我」、「迪麗熱巴大型社死現場」、「不太會化妝，但掩蓋不了美貌」、「眉毛化的不太行，但還是很好看」、「想知道迪麗熱巴現在看這張照的感想」、「感覺像是初學化妝的那幾年」。

迪麗熱巴15歲被攝影師無意間在車站拍下的照片。(取自豆瓣)

大陸電視圈一年一度盛事，第27屆白玉蘭獎昨日公布入圍名單，迪麗熱巴自去年開始共有《三生三世枕上書》、《幸福，觸手可及！》、《長歌行》三部戲播畢，可惜都無緣入圍白玉蘭視后，白玉蘭獎最佳女主角入圍者分別為《流金歲月》倪妮、《山海情》熱依扎、《以家人知名》譚松韻、《三十而已》童瑤、《裝台》閆妮。

(中時新聞網)