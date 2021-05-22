女星Yuri（陳怡叡）從小有唱跳歌手的夢想，大學不顧家人反對從南部到台北追夢，原本要以女團出道，卻因緣際會加入中職統一獅啦啦隊Uni Girls，目前則是樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員，還被封為「啦啦隊女神」；最近Yuri在IG曬出性感白紗照驚喜喊「我要結婚了」，網友全被火辣身材電暈。

啦啦隊女神Yuri具有超高人氣，去年在一場比賽前的活動，光是她的人形立牌就被球迷以16萬元標下，是義賣商品中金額最高的；Yuri在IG擁有超過25萬名粉絲，20日她更新動態，模仿日本閃婚女星新垣結衣，開玩笑說「我要結婚了各位，及時行樂」，還表示「520不心碎」。

20日Yuri在IG分享一張穿著白紗照，喊「我要結婚了」，讓不少粉絲超驚喜。(圖/ 摘自Yuri陳怡叡IG)

她除了開玩笑外，也附上一張穿著白色婚紗的照片，胸前看見超深事業線，而上半身透膚設計，讓她的傲人上圍若隱若現，細看就幾乎能看見雙球曲線，火辣程度讓粉絲眼睛不知道該看哪裡。

性感照馬上引起網友熱烈討論，「我們不是說好不公布嗎」、「公然說謊？」、「難過啦，哪次不難過」、「母湯喔」、「這件禮服逆天」、「出事了」、「抱歉，女方不藏了」、「這衣服好看」、「身材太辣了」。

(中時新聞網)