台南截至今天累計3例確診，分別為新營區母子2例、佳里區1例，另有2名外縣市確診個案涉足台南，包括來自台北市萬華區案3455、南投縣案3614，上述相關足跡都已完成清消。台南市長黃偉哲也說明，昨天中央流行疫情指揮中心校正回歸400例，沒有台南個案。

面對疫情升溫，卻上演北孫南送、北部學生跑回南部、北部友人南遊等，不少台南人擔心疫情往南流竄，黃偉哲說，台灣同島一命，不應岐視，但為防止疫情擴散，呼籲南返、南遊或南送民眾，務必做好自主健康管理，不要趴趴走。

黃偉哲說，不論北孫南送，或北生南訪或北部朋友南游，這些都是我們的同胞，都是我們的國人，甚至有人是我們的親人，所以我們不應該岐視他們。但，也呼籲南返南遊南送的這些朋友們，回到南部、回到台南，要把自己的健康管理好，相信沒有人回來是要把疾病帶給親友，所以回到南部的家或回到南部親友家，最好做好自主健康管理，不要一直出門。

但他話鋒一轉，朝陽科技大學或其他北部大學，出了事情，把學生統統請回家，但學校應該要叮囑好該有的防疫措施跟自主健康管理，「坦白講，學校應該有他的責任」，他說，如果沒有要求學生做好健康管理，學生回到家，甚至沒有回到家，跑去唱歌又去市場，他們也許不是故意要傳給家人、朋友跟同學，可是由於自己的防疫的行為或健康的行為沒有做好，就在不經意、不是故意情況下，傳給家人朋友。

黃偉哲呼籲，從北部回來的或是從北部來訪的朋友們，回家就要做好自主健康管理，不要隨便趴趴走，畢竟跟你接觸的人都是你最親近的人，所以說，自己幫助自己，也幫助別人。

(中時 )