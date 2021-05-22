韓國足球明星孫興慜在本屆英超第31輪焦點戰役與對手發生爭議，比賽到第33分鐘，柏格巴(Paul Pogba)妙傳助攻給卡瓦尼(Edinson Cavani)攻破球門，但事後裁判觀看VAR後，認為進球之前，麥湯姆尼(Scott McTominay)打到孫興慜的臉犯規在先，判定進球無效。之後引起曼聯球迷不滿，有許多人到孫興慜的IG留下許多疑似種族歧視的言語，引起軒然大波，而今天這件事有了著落。

事情至今發生了一個多月，據報導倫敦警方22日表示，他們已經逮補了涉嫌種族歧視的8名相關人士。據《太陽報》報導，倫敦警方通過曼聯在線歧視舉報工具蒐集相關資訊，並對這些網路帳號進行追蹤調查，從而逮補8名人士，年齡介於20至32歲，居住在英國各地。

而這事件當時也讓熱刺球隊方面相當不滿，一度考慮抵制社群網站，對此爭議，熱刺發表聲明力挺孫興慜，並考慮抵制社群網站，另外英格蘭足球協會(FA)也提到，因種族歧視，將集體抵制社群網站的可能性。曼聯一方堅持認為孫興慜「假倒」成份居多，覺得他根本在演戲，太誇張了，僅碰到臉並沒造成犯規。

當時賽後也引起曼聯與熱刺教練口水戰，曼聯總教練索斯柯亞(Ole Gunner Solskjaer)抱怨說：「如果我兒子像孫興慜那樣被碰一下就倒，我就不養他了！」熱刺教練穆里尼奧(Jose Mourinho)接著回擊，他說：「幸好跟索斯柯亞比起來，孫興慜應該有個比較好的爸爸，我也是一個父親，當爸的養育子女天經地義。」

Premier League have announced that there will be a minute silence for Son Heung-min in next week's games. pic.twitter.com/WUu2x3kl85 — Footy Fooligans (@FootyFooIigans) April 11, 2021

最後針對此種族歧視事件，體育運動範種族主義組織也表示，「很高興看到這些人被逮捕，網路歧視是不被接受的，被判有罪的人會面臨現實中的後果，這些逮捕行動證明了警方有致力於解決網路歧視，希望讓其他人能在發表歧視言論前能更三思。」這件事情也算是暫時落幕。

(中時新聞網)