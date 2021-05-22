中華電信今（22）日證實台北愛國東路行動通信大樓一位內勤員工，經快篩檢測新冠肺炎呈陽性反應，行通分公司依照疫情指揮中心的規範進行相關處置，即刻進行該棟大樓全面清潔消毒並通知在該棟辦公的全體人員。

中華電信表示，該員工為行通分公司內勤辦公同仁並未接觸民眾及廠商，於5／18下班時表示身體不舒服，5／19起即未進入辦公室採居家辦公，於今天早上進行快篩檢測新冠肺炎呈陽性反應即刻通知公司單位主管。

行動分公司即刻取得該員工提供採檢時往前回溯至事件發生期間的足跡及接觸的同仁，並立即通知與該員接觸的相關人員，遵照防疫指揮中心建議的步驟，在家執行自我健康管理，不再接觸其他同仁及人員。

中華電信指出，公司針對防疫訂有相關緊急應變計畫並執行演練，成立防疫應變組織，並依據中央流行疫情指揮中心之規定與疫情等級，進行滾動式精進。

行通分公司於5／17也同時啟動異地辦公機制，請員工分組上班（含居家上班），徹底執行進入辦公園區所有人員之體溫量測、維持社交距離及公共場域配戴口罩等措施，公司營運與服務提供仍照常進行，請消費者、員工與往來廠商安心。

(中時 )