違規營業的撞球場大門深鎖，警方不得其門而入。（警方提供）

警方和協同處理的縣衛生局人員在外守候，直到有人出來才一擁而上。（警方提供）

台灣疫情大爆發，金門卻又傳出有娛樂業者「假關門，真營業」。警方協同縣衛生局今天下午在金湖地區1家撞球場查獲18名男、女群聚，全案依傳染病防治法開單裁罰

這是金門警方20日在金城鎮查獲1家養生館在5月15日至6月8日暫停營業期間「「假關門，真營業」後，再一次有娛樂業者違法營業，讓鄉親憂心目前「零」確診的金門，將因為少數人未配合防疫而破功。

警方是在下午16時接獲檢舉，指金湖鎮湖前「斯安特撞球場違規營業，火速派員到場，卻發現大門深鎖，但冷氣運轉中且有音樂聲傳出，同時門口還停放多輛汽、機車，當即聯繫王姓負責人和敲門，但對方相應不理。

警方和協同處理的縣衛生局人員只得在外守候，迄17時35分有人出來，警方一擁而上，當場查獲16男2女群聚，其中3人是未成年者。

楊鎮浯縣長呼籲，目前國內疫情嚴峻，金門縣轄內雖相對安全，但仍請鄉親配合縣府各項防疫管制措施，處罰只是一種手段，唯有全民同心共同防疫，才能全面圍堵病毒擴散。

(中時 )