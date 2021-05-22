本土疫情升溫，尤其以雙北最為嚴重，新北市長侯友宜表示，思考興建方艙醫院。台北市長柯文哲直言，北市是直接徵用大型旅館，現在蓋方艙醫院也來不及了。侯友宜則表示，中央不同意方艙醫院，將徵調飯店做為「集中檢疫所」，未來將找地興建隔離收容中心。前民進黨立委林濁水認為，侯友宜「很從善如流」，肯定。

林濁水21日在臉書貼文表示，侯友宜直播時強調，「防疫旅館數量夠用」，新北防疫旅館有1288間房，截至19日入住561間。可見柯文哲的作法比國民黨們引以為範本的蓋方艙高明太多了。侯友宜很從善如流，不硬梗，肯定。

網友表示，「防疫旅館會比方艙耗費醫護人力，現階段可以，但如果確診人數繼續增加 不見得不會用到。」、「好的防疫措施、人人可用。大陸的防疫好措施，請也用。」、「防疫旅館和方艙醫院是兩個不同的概念，無法比較。」、「目前台灣的方法，大陸都使用過，未來全民打疫苗，也是大陸進行式。」

也有人認為，「民進黨做了甚麼？一年多來只會叫我們帶口罩，疫苗沒有，普篩能力也沒有。」、「肯定的時候想想，兩個市長在想這個事，中央政府在幹嘛？sop睡著了嗎？」

(中時新聞網)