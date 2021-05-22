越南新聞網站「越南快訊」（VnExpress）22日報導，越南旅行社正為國內高收入或正好須前往美國的旅客，推出赴美接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗的行程，價格可能高達1.7億越南盾（約新台幣19.6萬元）。

根據報導，位於胡志明市的「紅玉河」旅行社表示，其正準備推出8天7夜的「出國打疫苗」行程，將讓旅客自胡志明市飛往紐約或洛杉磯等美國城市，住宿在三星級飯店，並接種一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗；再加上出入境手續、新冠肺炎檢測與隔離、來回機票等，全行程的費用預計約為每人1.7億越南盾。

「紅玉河」媒體部門主管黎文智（Le Van Tri）表示，之所以不接種保護力較強的輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，是因為上述疫苗都須接種兩劑，且間隔時間相當長，因此選擇僅須接種一劑的嬌生疫苗。

同樣位於胡志明市的「Fiditour」旅行社也表示，其有意推出赴美接種疫苗行程，不過目前仍在進行最後確認，確保旅客能順利獲得簽證和回程機票，詳細資訊預計於5月底公布。在新冠肺炎疫情的影響下，商業航班不僅要價高昂，許多航線更是處於停飛狀態。

美國為振興觀光，正支持為入境旅客施打疫苗的政策，入境規定也相對寬鬆；墨西哥、阿根廷等拉丁美洲國家和泰國皆已推出類似行程。越南旅遊協會副會長武世平（Vu The Binh）指出，目前不會禁止業者推出此類行程，但旅客返國時仍要進行檢疫，並照規定隔離21天。

(中時新聞網)