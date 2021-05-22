中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增321例本土病例，另有「校正回歸」400例本土個案，引發質疑「蓋牌」。民眾黨立委高虹安表示，指揮中心應該把公布確診案例數字與變化原由說清楚，不要讓外界對政府與指揮中心失去信心，尤其是疫情嚴峻，沒有在玩文字遊戲的餘地，「該校正的是時鐘」。

高虹安指出，「校正回歸」的新概念，並不是統計學原有的名詞，引用來自友人討論的說法，比較像是「因為檢驗實務上的種種限制，有一些案例今天才拿到，這些案例是用來『校正』過去的數值，所以要『回歸』到過去幾天的統計數字。」

高虹安說，從過去通報案例的疫調說明來看，昨天以前每日公布的「新增」案例，通常統計到前日的傍晚六點，並在「檢驗結果出爐」的第二天公布。

但今天更新的數據呈現方式，主要是由於篩檢數量擴大，造成檢驗與回報程序延遲，而改成用「採檢日」作為案例累計的登錄日期。這樣的做法說實話也沒有不可以，某種程度上可能也更容易看出每日疫情趨勢。

高虹安認為，以後每天公布新增案例時，可能都會有一部分要回填到前幾天去，每天的案例數字在第一次公布的時候就會比實際值低。指揮中心要強調清楚這個概念，才不會讓國人誤以為疫情「比想像中不嚴重。」例如今天公布321例，但幾天之後可能又要陸續回補上來，數字可能又要比321例更多。

高虹安強調，校正回歸應該是修辭學而不是統計學，改天會不會只公布移動平均數，歷史可以修正，規則可以滾動，現在該校正的是「時鐘」。

(中時 )