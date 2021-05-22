台股當沖交易熱絡，當沖比重節節升高，有網友分享自己當沖的慘痛經驗，表示他4月中開始當沖，三天就賺了2萬多，頓時信心大增，還想說賺錢很難嗎？隨即將信用額度上調，未料短短半個月就賠了20萬，直呼「認清事實了」。

台北股市21日上漲259點，原物料族群鋼鐵、航運等表現依然亮眼，帶動當沖交易買賣家總金額達4286億元，當沖成交比重近五成，交易戶數連續三日突破20萬。

有網友見近期當沖交易正夯，看到一些「少年股神」都賺了不少，於是開始當沖，原先信用額50萬，短短三天就賺了2萬4，於是野心也跟著大了起來，並將信用額度調升至100萬，未料之後行情就開始一路向下，不如自己想像那般。

原PO表示，起初一直都是上上下下，沒什麼輸贏，但到了5月4日、5日這兩天人家說的洗籌碼，加碼進去後直接蒸發10萬，而到了周四（20日），趕在賠掉本金認清事實，隨後在文末附上一張賠了20萬的對帳單。

他當沖短短三天賺一波信心大增，半個月後嘆：認清事實了。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，底下不少留言都替原PO加油打氣，「加油，繼續努力下去，總有一天你也能成為少年股神，嘻嘻」、「往好處想，還好不是玩期貨」、「股票還是量力而行吧，還好你醒了，有些人是到下輩子才醒的」。

也有不少網友也分享自己慘賠的經驗，「我試了一次賠了快4千就不敢玩了」、「沒事，我一天就賠20萬了， 兩個月當沖賠了80幾萬，心情很差」、「我賠24萬，已退坑了，還是乖乖做波段」、「一天17萬路過」。

另外，有內行指出，現在這個行情，能清倉就清倉，營收狀況好的公司都能跌了，疫情肆虐的情況，生技醫療股也在跌，現在就是先觀望，「漲的沒道理，跌的也沒道理，根本看外資心情」。

(中時新聞網)