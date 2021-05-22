中央流行疫情指揮中心今天(22日)宣布，國內新增323例確診病例，321例本土、2例境外移入，新增2人死亡；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」。宅神朱學恒質疑，與其用這種話術搪塞，不如直接承認篩檢能量不足，認錯很難嗎？他還懷疑，民進黨是否為了選舉藉機要攻擊雙北市長，而他看到行政院長蘇貞昌的臉書貼文後，更忍不住直批，「騙神的男人一說大家不要追究責任，我就知道責任絕對在你身上」。

朱學恒22日晚間在臉書上表示校正回歸是什麼啦？你去問一個路邊攤販他會懂嗎？用這種數字變更的話術不如直接承認檢驗量能不足所以塞車就好，PCR檢測還是中央負責的，不要推給地方，認錯很難嗎？

朱學恒透露，從幾天前開始，他就已經到處跟人講說不要太在乎指揮中心公布的數字，第一，這已經是落後指標，就算通通都照規矩來，也是昨天下午6點收到前天的確診數據了，根本是落後指標，只能拿來判斷兩天前的疫；第二，像我們這種住在台北新北重災區的人，看這種落後指標真的沒有意義，還是看台北新北自己3點的記者會比較重要，「你知道的數字就是在你生活圈的數字，管到屏東去真的沒有意義，但結果今天還要扯一個新的校正回歸到底，不能說中文嗎？」

朱學恆任認為，檢驗能量不足認錯就好，結果不但不認錯，還在那邊瞎扯雙北拖延，「側翼智障，當我也一樣智障嗎？想要趁機鬥爭政敵就明說，還要瞎掰一堆什麼陳時中已經在蘇貞昌面前幫忙說情了」。

朱學恒指出，資料傳遞給疾管署之後，來不及分析就承認問題就好，結果側翼還在那邊打政敵，一邊叫人團結抗議，一邊把台北新北往死裡打，為了選贏，甚麼下三濫的手段都做得出來嗎？而他看到行政院長蘇貞昌在臉書上說，「現在是大家一起扛起責任的時候，不是追究誰的責任的時候」，更忍不住直言，「騙神的男人一說大家不要追究責任，我就知道責任絕對在你身上」。

朱學恒呼籲大家，不要對疫情感到驚慌，因為驚慌已經沒有用，真正要驚慌的是說了一整年超前部署，結果PCR檢測量能還是一樣爛糟糟，隨便就塞車了，還在推那個反智愚蠢的偽陰性偽陽性，現在你篩不篩？

朱學恒還發現，更糟糕的是，到現在還不開放快篩，台積電已經被入侵了，各高科技廠和企業其實都想要可以在員工進門時，請專業的篩檢公司來做快篩，減低病毒入侵機率，但指揮中心就是不點頭，「你說大家要怎麼辦？」

(中時新聞網)