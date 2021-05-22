全台新冠疫情嚴峻，本土案例暴增，又以雙北市區最為嚴重，台北捷運宣布，為了防止疫情擴散，即日起全線車站、地下街等處免費充電區暫停開放，並將拉長除了平日尖峰時段以外的列車班距。

台北捷運發布新聞稿，指出因應疫情變化及旅客乘車需求，滾動管理並視人潮狀況彈性調整捷運各路線假日及平日離峰班距；至於平日尖峰時段，仍因應通勤需求維持原行駛班距，後續將持續觀察人潮情形彈性調整行車班距，建議民眾可多加利用「台北捷運GO APP」查詢各車站即時列車資訊。

北捷宣布拉長平日離峰與假日時段班距，防止疫情擴散。(圖／黃世麒攝)

各路線班距如下：（各線首末班車維持不變）

◎文湖線：假日全日班距約6.5分；平日尖峰時段班距約1分20秒-2分，平日離峰時段班距約4-5分。

◎淡水信義線：假日全日班距約8-9分；平日尖峰時段班距約6分鐘(重疊區段最短班距約3分鐘)，平日離峰時段約9分鐘(重疊區段最短班距約4.5分)。

◎松山新店線：假日全日班距約8-9分；平日尖峰時段班距約6分(重疊區段最短班距約3分)，平日離峰時段約8分(重疊區段最短班距約5分)。

◎中和新蘆線：假日全日班距約9.5分(重疊區段最短班距約5分)；平日尖峰時段班距約6分(重疊區段最短班距約3分)，平日離峰時段約9分(重疊區段最短班距約4.5分)。

◎板南線：假日全日班距約8-9分；平日尖峰時段班距約6分(重疊區段最短班距約2-3分)，平日離峰時段約9分(重疊區段最短班距約4.5分)。

◎環狀線：假日全日及平日離峰班距約10分，平日尖峰時段班距約4-7分。

(中時新聞網)