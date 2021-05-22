大聯盟太空人隊在去年初被指控涉嫌多項作弊案，其中包括偷暗號、打鼓、用監視器捕捉對手畫面、開閃光燈影響對手等等，許多惡劣行徑都讓與他們對戰過的對手不滿，尤其是洋基和道奇隊，因他們紛紛敗在太空人手下，許多人如柯蕭(Clayton Kershaw)、查普曼(Aroldis Chapman)都對此事表達不滿情緒，言語中滿是憤怒。

More news of teams using illegal sign-stealing systems are starting to come out.



Rockies in 2018. They apparently used a massage gun to bang the metal bench! Former Yankees catcher Erik Kratz talked about it. https://t.co/CiQ8AUxTil pic.twitter.com/iQW6O8Uetr — Michael Schwab (@michaelschwab13) May 21, 2021

而事情過後太空人也遭受懲處，但因為太空人當時的教練團成員來來去去，如當時的板凳教練柯拉(Alex Cora)、總教練辛奇(A.J. Hinch)、貝爾川(Carlos Beltran)等人，後來剛當上大都會教練的貝爾川也辭去工作，之後甚至爆出曾被柯拉帶過的紅襪也有偷暗號嫌疑，但沒有再被進一步證實。

如今又有前球員出面爆料，洋基前捕手克雷茲(Erik Kratz)近日在Podcast節目表示不只太空人，洛磯及某國聯球隊也做過類似事情。他在節目上中表示，有兩支國聯球隊也曾進行偷暗號的行為，其中他暗示有一支球隊是時常進過世界大賽的球隊，而這隊被外界猜測是道奇，另一隊他則直接表明是洛磯。

他表示洛磯會在休息室用按摩槍敲打板凳，把暗號傳給打者。他還說若大家認為聯盟除太空人外都沒球隊在偷暗號就錯了，他說：「太空人只是因過頭了，或是因他們最後拿到世界大賽冠軍，所以大家才那麼生氣。」隨後又指出：「不是說太空人當初是對的，但我知道那球季還有兩支國聯球隊也在做非常類似的事！」

此話一出可能又要震驚整個大聯盟了，因為除了太空人之外，目前紅襪、洛磯、道奇都被指控有偷暗號的嫌疑，尤其是道奇，他們可說是最不爽太空人行為的球隊，因為他們敗在太空人手下不只一次了，也因此讓他們錯失眼前的世界大賽冠軍獎盃，若道奇真的也有偷暗號，那可說是格外諷刺。

(中時新聞網)