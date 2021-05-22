週末到來，許多國民遵守防疫指引，乖乖待在家，但傳出陽明山停車場出現爆滿情形，引起民眾擔憂。（周刊王／翻攝陽明山即時影像）

根據陽明山國家公園的停車場即時影像，仍發現許多民眾搶著上山遊憩。（周刊王／翻攝陽明山即時影像）

全國進入防疫3級警戒，每日確診持續破百，為了防堵疫情在假期間流竄，指揮中心指揮官陳時中喊話，拜託國人假日避免外出，減少人流。今確實看到成效，大多數人仍繼續自主封城，國道交通量也比平常順暢。不過，卻有不少人轉往山區活動，甚至傳出陽明山停車場出現爆滿情形，引起民眾擔憂。

防堵社區疫情擴散！全國至5月28日前進入防疫3級警戒，在週末開始前，上從總統府、行政院到中央流行疫情指揮中心都紛紛呼籲民眾不要出門，而這溫情喊話的確見效，今各地外出人潮都出現銳減情形，大眾交通載運量也減少5成以上。交通部高速公路局指出，截至今日下午5時，國道全線交通量比平時還少了48％，顯示出人民同島一命的防疫態度。

《中時新聞網》實際觀測二子坪停車場，到了晚上車潮大多已散去，但仍有持續車輛進出。(翻攝陽明山國家公園的停車場即時影像)

然而，根據陽明山國家公園的停車場即時影像，仍發現許多民眾搶著上山遊憩，其中陽明山二子坪停車場更出現大批人潮排隊等待進場，冷水坑停車場也幾乎是停滿狀態，就算有配戴口罩，讓不少網友看了直搖頭。《中時新聞網》實際觀測二子坪停車場，到了晚上車潮大多已散去，但仍有持續車輛進出。

隨著疫情升溫，陽明山國家公園管理處臉書今也發文表示，配合防疫政策，今日起封閉園區涼亭及休憩據點，包括包含擎天崗、冷水坑、小油坑、大屯、二子坪、龍鳳谷、硫磺谷等地，呼籲山友這段期間應儘量待在家裡，不要上山。

在昨日疫情記者會上，指揮官陳時中坦言，現在疫情已經「多頭燒」，呼籲民眾週末應減少外出，避免群聚，一起努力把人員流動、感染的可能性降到最低，才能將傳染鏈切斷。另強調，針對經勸導不戴口罩者，會要求地方政府祭出最嚴厲的處分，已經構成蓄意擾亂社會，拜託全民一起檢舉，予以重罰。

(中時新聞網)