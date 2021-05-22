中央流行疫情指揮中心22日宣布，國內新增323例確診病例，321例本土、2例境外移入，新增2人死亡；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」。台北市議員苗博雅以經營公司為例表示，周日到周五賣出去的貨，少算了400件，周六賣了300件，請問跟老闆報告的時候，怎樣才算誠實交代？針對苗博雅的說法，常在臉書評論時事的藥師林士峰指出，如果他的主管這樣回報帳目，他會開除他，因為該主管這樣子做，不但會讓他誤判幾天前的情勢，甚至會讓他懷疑做假帳。

台北市議員苗博雅22日在臉書舉例表示，從周日到五都有開店做生意，但因為生意太好，每天晚上來不及算清楚各地分店今天賣了多少貨。有些業績特好的大分店，正確數字甚至有六天的落差。今天總公司終於清點出來，周日到周五賣出去的貨，少算了400件，週六賣了300件

請問跟老闆報告的時候，怎樣才算誠實交代？要說週六一天就賣了700件嗎？但這700件，明明就是一整週的累積業績啊，這樣講，會讓老闆誤判情勢，以為周六業績超級好。

藥師林士峰在臉書指出，苗博雅應該是沒做過生意，如果他的主管這樣回報帳目，他會很生氣地開除該主管，因為這樣子的帳，不但會讓他誤判幾天前的情勢，甚至會讓他懷疑做假帳。商場如戰場，每一刻的變化對老闆的判讀來說，都是重要的事。

林士峰認為，比較實務的作法，就是當第一天發現盤點不及的時候，就應該要備註，盤點不及，未解讀的份數是多少或是大約多少，而不是過幾天突然灌一大筆的數字到前幾天，對當老闆的而言，這個就叫做作假帳了，因為你前幾天講的數字，不就變成笑話了嗎？不知道哪一間公司的帳，在核銷之後還可以拿出來修改的？更何況舉例的公司還是巨型公司。

(中時新聞網)