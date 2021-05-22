經濟部22日特別依據投審會統計指出，我對大陸投資金額由2010年的146.18億美元降至2020年的59.06億美元，同一期間對大陸以外地區的投資金額由28.23億美元，增加至118.06億美元，對大陸投資比重下降的趨勢相當明顯。

經濟部再依據大陸商務部台港澳司「大陸與台灣經貿交流概況」，2020年全年批准台商5,105個項目，下降2.8％，實際使用台資金額10億美元，下降37.3％；若加上台商第三地的轉投資，2020年實際使用台商投資項目5,198個，下降4.6％；實際使用台資金額26.1億美元，下降33.4％。仍顯示2020年全年台商對陸投資下降的趨勢。

經濟部指出，大陸受到工資、土地、原物料等生產成本上漲，以及環保議題等因素影響，投資環境已不若以往；而近來美中貿易衝突、科技戰更造成台商生產線外移，對陸投資占整體對外投資比重下降是台商全球佈局的結果，只是反映現實情況，絕非特定投資案所造成的影響。

(工商 )