台灣本土疫情連續多天突破百例，疫情指揮中心指揮官陳時中今(22日)宣布新增本土確診321例、校正回歸400例。而「校正回歸」這形容詞，讓許多人一時搞不清到底是什麼？台北市議員侯漢廷直言，這只有三種可能。

陳時中今表示，補上的400例是塞車產生的結果，確診的日期介於5月16日到5月21日，應寫出原來公布的病例數和矯正病例數，閱聽眾才會更了解，若沒有矯正後的數字，會是錯誤的訊息。

台北市議員 侯漢廷。(圖/侯漢廷提供)

侯漢廷22日臉書貼文分析表示，第一，過去每天不敢公告太多，「蓋牌，直到昨天被發現縣市公告的案號數超過了指揮中心公告的案號數，紙包不住火」，趁著今天股市休市，才揭發這過去被蓋的「400例」，用「校正回歸」來掩飾過去的隱匿。

他並舉例，每個月只給老婆兩萬元薪水，直到被發現偷藏私房錢，才上繳說這是「校正回歸」的錢，誰敢說偷藏私房錢，就是認知作戰假訊息。

第二，陳時中今天不敢公告「721例」，是因這個數字太大，「破壞皇城內的和諧」，將「400例」「校正回歸」掉，引導大家今天只有「321例」！這樣讓大家看起來安心多了。

舉例：今天花了721元吃飯，感覺好貴，所以記帳時把400元當成上週花的錢。這樣今天好省。

5/22號新北市新增確診數、防疫作為。(圖/翻攝自 侯友宜臉書)

第三，雙北採檢塞車，所以晚公布了，要「校正回歸」。

第三個可能最站不住腳。首先，「快篩只要15分，沒有塞車問題」。PCR檢測管控權在中央，也不是雙北市政府的問題。再者，過去一年以來，從來沒有將「採檢日」「回歸為日前確診例」的習慣，1日採檢的成為5日公布的確診案例所在多有，哪一次需要公布「回歸」幾天前的確診數？

他強調，以後每天陳時中所公布的數字，已經沒有任何意義。因為誰知道還有沒有待校正回歸。乾脆每天公布0確診，普天同慶、歌功頌德、年底再一次校正回歸好了。

貼文一出，吸引1萬多名網友大讚，千餘則留言，1千多人分享。網友也留言表示，「國家搞這樣的事經常就製造出新名詞 校正回歸，那也就是以後還可能繼續 校正回歸也不奇怪了」。

侯漢廷臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)