中華跆拳道隊壓軸登場的小將羅嘉翎，今晚在東京奧運跆拳道亞洲區資格賽女子第2量級4強賽以21比11踢落黎巴嫩奧恩（Laetitia Aoun），奪下第4張跆拳道奧運門票，摘下滿額4席資格也讓總教練劉祖蔭壓力卸下不少，中華隊將在明日搭機前往烏茲別克，透過以賽代訓的方式備戰東奧。

羅嘉翎4強賽碰上曾獲雅加達亞運女子53公斤級銅牌的奧恩，第2回合一度被對手追到1分差，劉祖蔭表示，觀察到對手的踢法後有提醒羅嘉翎，不過她執行的並不理想，導致被對手追上。好在羅嘉翎在第3回合有把教練的話聽進去，成功執行教練的叮嚀。

劉祖蔭透露，在拿到門票後羅嘉翎就累崩，「其實昨天看到學長姐都拿到門票時她也哭了，因為她覺得壓力很大，但哭出來也好，釋放壓力。」

拿下滿額的4席資格後，中華跆拳道隊將在明日飛往烏茲別克，為接下的亞錦賽做準備，劉祖蔭表示，會參加亞錦賽主要是希望用以賽代訓的方式讓選手維持住狀況，

劉祖蔭透露，中華隊剛到烏茲別克時，由於4人已經1年多沒有比賽，狀況都非常不理想，但藉著不斷的訓練、溝通後，慢慢建立起選手的信心，「希望透過以賽代訓的方式維持狀況，讓選手的好狀況延續到奧運。」

(中時 )