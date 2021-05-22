第一線的警消醫護為防疫辛苦奔走，值得全民加油支援。（警方提供）

新冠疫情確診人數持續增加，第一線的警消醫護人員，每天進行疫調、載送及安置病患，疲於奔命更陸續傳出有人檢測出陽性，松山慈惠堂為了聲援警消及醫護，22日宣布捐贈近3萬件隔離衣及口罩，為他們加油、打氣。

松山慈惠堂表示，此次捐贈的3萬件隔離衣，其中1萬件隔離衣委交警政署統籌分配，另外再捐贈台北市消防局1萬件隔離衣、1萬個N95口罩、疫情較嚴重的萬華警分局，捐贈隔離衣2000件。

新北市消防局則捐贈隔離衣3000件及N95口罩3000個、新店警分局200件隔離衣、三軍總醫院防護衣3000件、南投縣警察局防護衣1000件、防護面罩100個。

松山慈惠堂表示，在疫情嚴峻時期，需要政府與民間共同合作一同抗疫，慈惠堂希望拋磚引玉，略盡棉薄之力，也藉此呼籲民眾落實自我管理，這段期間減少外出移動及群聚，減少染疫風險，一起度過這段關鍵時期。

(中時 )