台灣疫情險峻，先前曾爆發進香團活動導致多名確診者，甚至散佈到外縣市，中央已在15日宣布全面停止進香團遶境活動，19日宣布3級警戒禁止群聚；不過雲林當地香火鼎盛的六房天上聖母（俗稱六房媽），仍在今日（22）舉辦台灣3級防疫內唯一的宗教活動，主辦方雖將遶境改成移駕形式，但仍不減信徒熱情，現場人山人海，臉書粉專更公布多張現場照片，讓網友痛批「又再群聚，氣死人」。

六房天上聖母繞境團隊本月12日臉書發文表示，原訂在5月22日舉辦的六房媽過爐祭典活動，因應疫情，大會決議不採行遶境，改換簡化移駕方式辦理，並全程實名制；全國在19日升為3級警戒，規定各地禁止辦理任何大型宗教活動，更禁止10人以上群聚，但該團隊卻未宣布取消或停辦。

六房天上聖母繞境團隊本月12日臉書發文表示，原訂在5月22日舉辦的六房媽過爐祭典活動，因應疫情，大會決議不採行遶境，改換簡化移駕方式辦理。（圖／翻攝自臉書「六房天上聖母過爐」）

六房天上聖母繞境團隊更在今（22）早在臉書po出過爐祭典活動花絮照片，照片中不但有富麗堂皇的祭典現場，許多民眾聚集在裡頭吃辦桌，儼然不像簡化版活動；許多網友則留言痛批，「我已經氣到失語了」、「會不會雲林的防疫破口就從這裡開始，完全違反防疫規定」、「這麼多人，嚇死人」。

台灣疫情指揮中心表示，由於先前有病患因為參加進香活動而確診，因此當時就建議全國宗教停止進香遶境活動，如今3級警戒確立，陳時中說如果仍有進香團或宗教場所舉行活動，將罰6萬元以上、30萬元以下罰款，因為進香團活動因長時間待在遊覽車上，包含吃飯、住宿等，接觸機會多、時間長，因此確診風險很高。

(中時新聞網)