鞏固以巴停火 布林肯下週訪中東 22:182021/05/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 布林肯26至27日將訪問以色列及約旦河西岸占領區的巴勒斯坦自治政府，鞏固加薩停火。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聽取相關簡報的消息人士今天透露，美國國務卿布林肯本月26日和27日將訪問以色列及約旦河西岸占領區的巴勒斯坦自治政府，以作為美國鞏固加薩停火的行動之一。 美國、以色列和巴勒斯坦3方都未公布布林肯（Antony Blinken）的完整訪問行程。美國國務院20日宣布他將出訪中東地區，並表示，屆時他將「商討重建行動，以及攜手為以色列人民和巴勒斯坦人民建立比較美好的未來」。 消息人士透露，布林肯中東之行也將到訪埃及和約旦，其中埃及促成了此次以色列和加薩地區巴勒斯坦武裝分子之間的停火。 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 哈利火力全開重砲批王室 女王軟回應威廉氣炸 - 國際 紐時解密1958年台海危機 美考慮核武攻擊陸捍衛台灣 - 國際 - 中央社 剛果東部火山噴發 引發居民恐慌逃難 - 國際 - 中央社 美韓峰會 抗中議題點到為止 - 國際大事 - 中國時報 CNN：台缺疫苗 主因並非政治因素 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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