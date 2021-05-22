聽取相關簡報的消息人士今天透露，美國國務卿布林肯本月26日和27日將訪問以色列及約旦河西岸占領區的巴勒斯坦自治政府，以作為美國鞏固加薩停火的行動之一。

美國、以色列和巴勒斯坦3方都未公布布林肯（Antony Blinken）的完整訪問行程。美國國務院20日宣布他將出訪中東地區，並表示，屆時他將「商討重建行動，以及攜手為以色列人民和巴勒斯坦人民建立比較美好的未來」。

消息人士透露，布林肯中東之行也將到訪埃及和約旦，其中埃及促成了此次以色列和加薩地區巴勒斯坦武裝分子之間的停火。

(中央社)