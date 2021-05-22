華南銀行南勢角分行員工確診 行舍進行全面清消 21:342021/05/22 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華南金（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情嚴峻，華南銀行今日表示，南勢角分行員工經衛生主管機關通知新型冠狀病毒(Covid-19)確診，為保障客戶及員工健康安全，該分行已請專業清潔公司進行全面清潔消毒。 華南銀行表示，已依照中央流行疫情指揮中心規範，已匡列與確診者有密切接觸員工進行居家隔離，該分行其他員工亦需加強自主健康監測管理。 華南銀行將積極配合疫情指揮中心落實各項防疫工作，滾動式精進防疫措施，將隨時調整各項防疫作為，與國人齊心挺過疫情難關。 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 (中時 ) #華南銀行 #進行 #員工 #分行 #南勢角 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 盼疫情退散 豪門媳郁方發願108天做這事網讚爆 11:412021/05/18 娛樂 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 財經熱門新聞 他當沖短短三天嚐甜頭 半個月後曬對帳單嘆：認清事實了 - 財經 炸400例校正回歸 明台股會崩？他曝1數字洩答案 - 財經 IE瀏覽器將走入歷史 微軟總算擺脫最討厭的產品 - 財經 台積電董娘張淑芬體恤醫護 捐贈8座零接觸採檢站 - 財經 白宮讓步 將基建案規模降至1.7兆美元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。