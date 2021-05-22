蔡英文總統今在臉書表示，今天兩大重點報告；一是每天的採檢陽性率回穩，疫情沒有持續爆發。這告訴我們一件事：宅在家是有效的；最近網路在謠傳她確診的假訊息，這很顯然是認知作戰。「我很健康，今天也同樣在工作崗位上」。

蔡英文總統今在臉書表示，「非必要別出門，宅在家就能守台灣」；她說，最近的疫情趨勢顯示，疫情沒有持續爆發。這告訴我們一件事：宅在家是有效的。

她說，從5月15日採檢陽性率最高來到6.3％，此後逐步下降，這幾天維持在2.2％至2.9％。我要感謝所有配合第三級警戒、願意犧牲並減少非必要移動的大家，只要我們繼續努力，疫情一定可以控制下來。

她指出，「最近網路在謠傳我確診的假訊息」，這很顯然是認知作戰；類似這樣的假訊息往往別有居心，請大家一定要多查證、多注意，別誤傳假訊息。

他說，防疫是長期抗戰，不分中央地方，所有防疫人員都是全力以赴。面對病毒，必須要科學防疫，國際上對於確診案例的統計方式也都有可以參考的經驗。要相信專業，體恤所有日夜辛苦篩檢、疫調的防疫同仁。

她表示，這個週末仍然是關鍵，一定要守好疫情防線，最好的方法，就是宅在家、少出門。把自己照顧好，就是把台灣照顧好。

(中時 )