中國「雜交水稻之父」袁隆平因病醫治無效，多重器官衰，今（22日）下午1時07分在湖長沙病逝，享年91歲。中共央媒《新華每日電訊》發表評論文章，讚揚袁隆平的貢獻是為全人類作出的貢獻，建議中國政府為他下半旗致哀，以高規格的紀念，緬懷感恩他作出的傑出貢獻。

文章稱，袁隆平長期致力於雜交水稻研究，創建超級雜交稻技術體系，使中國雜交水稻研究始終居世界領先水平。袁隆平還多次赴印度、越南等國，傳授雜交水稻技術，以幫助克服糧食短缺和飢餓問題，為世界糧食供給作出卓越貢獻。

文章指出，根據《中華人民共和國國旗法》第15條規定，對中華人民共和國作出傑出貢獻的人逝世，可下半旗誌哀。袁隆平的貢獻是為全人類作出的貢獻，是世界性的貢獻，其去世是全世界的一大損失，「建議以高規格的紀念，緬懷感恩這位老人作出的傑出貢獻」。

文章認為，十四五時期是大陸開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，「站在「兩個一百年」的歷史交匯點，如果我們以降半旗這樣高規格的紀念袁隆平院士，將激勵更多的追夢人付出畢生的努力，凝聚中華民族復興的磅礡偉力」。

(中時 )