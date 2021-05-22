北市刑大偵四隊日前1名小隊長確診，偵四隊曾與小隊長接觸，包括隊長內15人21日也陸續接受核酸檢測，22日傳出1名謝姓偵查佐及1名黃姓偵查佐也呈陽性反應，北市刑大表示將擴大快篩層面，相關人員自我健康管理、隊部消毒及分流辦公都將持續進行。
北市刑大日前傳出1名小隊長確診，北市刑大緊急要求4隊連同隊長等15人進行快篩，林姓小隊長頻繁接觸的另外5人也一起快篩，最後發現同隊的謝姓偵查佐在快篩呈陽性反應，目前也等待核酸檢測的結果。
此外，1名偵五隊的黃姓偵查佐，因常去四隊討論案件，也被驗出呈現陽性，目前兩人均隔離觀察等待結果。
林姓小隊長日前感冒，21日確診，這段期間他有上班，並與多名同仁接觸，北市刑大進行相關疫調後，偵四隊15人先進行快篩，22日傳出1名謝姓偵查佐驗出陽性，但他未並發燒、頭昏等不適情形，是無症狀的採陽者。
北市刑大表示，謝、黃兩名偵查佐已隔離觀察，靜待檢驗結果，大隊將擴大疫調，除偵四隊外，林、謝兩人這幾天接觸的同仁，也將持續要求快篩，相關的消毒、人員分流及異地辦公都會視狀況擴大進行。
(中時 )
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