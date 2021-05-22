黃妃以專輯《色違》9度叩關金曲台語歌后，她曾奪得兩次台語歌后，一聽到再度入圍好消息，十分開心，她現在與老公、小孩及家人定居在高雄老家，家人們也興奮送上祝福，今年台語歌后競爭激烈，入圍者有朱海君、曹雅雯、張涵雅、蔡家臻，各各都實力堅強，黃妃透過經紀人表示現在以平常心看待，入圍就是最棒的肯定。

近來疫情大爆發，會擔心金曲獎辦不成？黃妃坦言心中仍會擔心，日前也特地打給經紀人詢問此事，但目前所有的入圍者都是等待主辦單位文化部的通知。黃妃向來每次入圍金曲獎都會去常去的廟裡拜拜，祈求祝福，但今年因為疫情，許多宗教寺廟都已不開放參拜，她為了防疫安全起見，今年也會取消該例行行程。

受到疫情升溫影響，黃妃在5月的2場商演、活動已延期、取消，她目前時間都在家陪伴兒子、老公，專心當家庭主婦。她在去年5月突發現眼壓過高且唱歌會喘，就醫才知道罹患甲狀腺機能亢進，醫師要她每個月住院3天，施打類固醇治療，身高157公分的她，因此胖了10公斤，至今仍在努力瘦身，目前已瘦下5公斤，還有努力空間，她在疫情爆發前，每週都在家附近快走1小時，控制飲食忌口高熱量食物，現在因為疫情，她只能居家健身，維持運動習慣。

她在2020年推出專輯《色違》，獲得好評，但去年不是平靜的一年，黃妃相繼經歷至愛母親、父親離開，製作人本擔心她的心情可能無法調適，決定將發片期延後，卻沒想到黃妃主動要求回到工作崗位上，繼續完成新專輯歌曲的錄製工作，黃妃說：「這令人永生難忘的2020年，教會了我生命真的太無常，我們更要活在當下，學會去愛身邊每一個值得愛的人，值得愛的事物，給自己一點改變的勇氣，在生命消逝之前，沒有遺憾。」

(中時 )