中央流行疫情指揮中心今（22日）公布國內新增323新冠肺炎確定病例，分別為321例本土及2例境外移入，加上400例本土個案「校正回歸」上週各日個案，總計為721例本土。據悉，高雄今日新增4例確診，其中一人為漢神巨蛋櫃姐，感染源尚未查明；而業者稍早也緊急發出公告，即日起至23日暫時停業。

指揮中心表示，今日新增之321例本土病例，為162例男性、159例女性；校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年。上述個案分布以新北市384例最多，其次為台北市269例，桃園市20例、台中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、台南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。

據了解，案3459為高雄30多歲女性，平常在左營區漢神巨蛋8樓擔任櫃姐，15日至18日都有上班，18日出現喉嚨痛、鼻塞等症狀，20日採檢確診。高雄市衛生局指出，該名櫃姐自述同事有北部旅遊史，目前匡列接觸者10人，感染源尚在調查中。

漢神巨蛋下午在臉書公告，「因巨蛋鄰近區域陸續有確診者足跡訊息，為維護所有消費者及員工之安全，漢神巨蛋立即於5/20提早閉店，5/21-5/22期間採自主預防性消毒，今日(5/22)高雄市政府公佈確診案例，漢神巨蛋將於5/23再停業一天，共三天持續完善賣場清潔，確保賣場安全無虞。個案足跡以政府流行疫情指揮中心說明為準。」

（圖／翻攝自漢神巨蛋購物廣場臉書）

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(中時新聞網)