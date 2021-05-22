新北市永和警分局為了避免員警因受理報案而與無症狀確診者等接觸，造成員警染疫、居家隔離機會大增，致影響勤務運作，特別成立「戶外受理報案區」。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為了避免員警因受理報案而與無症狀確診者等接觸，造成員警染疫、居家隔離機會大增，致影響勤務運作，特別成立「戶外受理報案區」。（永和警分局提供）

有鑒於國內新冠肺炎疫情日益嚴峻而發生員警因受理報案染疫，新北市永和警分局為了避免員警因受理報案而與無症狀確診者等接觸，造成員警染疫、居家隔離機會大增，致影響勤務運作，特別成立「戶外受理報案區」，讓報案民眾能在永和警分局各派出所之「戶外受理報案區」完成相關筆錄製作；不但保障第一線執勤員警安全，減少與民眾接觸機會，更守護著永和區民健康安全。

永和警分局指出，各派出所及交通分隊成立「戶外受理報案區」除了讓報案民眾可在室外受理區完成筆錄製作外，更可避免因不特定人士進入駐地而增加染疫的風險，戶外又較為通風，員警及報案民眾均能在安全的環境下受理報案，大幅提高員警執勤的安全性，達到最佳防疫效果。

永和警分局也提醒民眾能自動自發佩戴口罩，仍應遵守外出須全程佩戴之規定，否則違者將依傳染病防治法，開罰3千至1萬5千元。另針對自行開車部分，如為2人(含)以上同車者，則應佩戴口罩；另工地施工人員部分，因考量工人都在工地內用餐，飲食時請保持社交距離，不需佩戴口罩，但其他時間仍需佩戴口罩。

(中時 )