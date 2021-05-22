指揮中心今宣布新增721例本土確診個案，其中有400例為校正回歸上週各日個案，此番說法引起網友炸鍋討論。國民黨主席江啟臣表示，要校正回歸的不只是「確診數字」，而是中央地方的資訊同步、作業程序的順暢與篩檢量能的提升。

江啟臣說，指揮中心今天創新名詞，稱校正回歸400人的資訊把大家嚇壞了，原來大家每天收到的確診數都是不精確的，他認為這只是外顯出來的表現，真實的核心問題是「中央地方資訊要同步」、「作業程序要順暢」、「篩檢量能要提升」。

江啟臣表示，疫情指揮中心每晚6點截止確診統計，隔天下午2點公布，作業流程由醫院PCR採檢、登入中央回報系統、確診後由中央計入確診數，通知地方政府著手開始疫調，可知檢測結果中央先知道後通報地方政府，地方政府要回報確診數，是錯誤的資訊。

針對指揮中心說通報上傳有塞車情況，將簡化該填的欄位，江啟臣指出，中央的回報系統塞車，也造成地方政府無法知道確診情況，有可能妨礙疫調，造成防疫漏洞，疫情指揮中心不可再忽視「塞車」，及早發現傳播鏈是保護民眾最直接的手段。

江啟臣表示，這次疫情雙北市長都反應，中央地方資訊落差至今無法解決，資訊同步是中央不能迴避的責任，防疫沒有藍綠、病毒才是我們的敵人，今日校正回歸的事件，又再次凸顯資訊同步的重要性，讓中央地方團結防疫，改善資訊同步，刻不容緩。

(中時 )