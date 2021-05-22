新北市22日再傳出1起確診者死亡案例，1名66歲婦女20日因不明原因喘氣異常，送醫救治後仍在今日逝世，院方進一步採驗，驗出死者為新冠肺炎陽性患者，死者女兒也隨之被要求居家隔離，連見媽媽最後一面都不行，令人鼻酸；對此新北市衛生局表示，相關疫情資訊以指揮中心公布為主。

死者女兒表示，媽媽生前無確診者接觸史、也沒到過確診者足跡地點，15日因身體不舒服曾到診所就醫，並未驗出確診，20日又因喘不過氣來緊急送醫，先送往板橋亞東醫院插管治療，因情況未好轉，再轉往中和區雙和醫院救治，22日在院內逝世，院方採檢後確認為新冠肺炎患者。

死者女兒說，媽媽送醫後驗出確診，她與媽媽密切接觸，因此向醫院要求幫自己採檢，醫院卻要她「馬上回家隔離」，有問題詢問1922或疾管家，她聽從指示乖乖回家，不料1922、衛生局電話通通打不通，直到今天新北市衛生局才告知自己「還沒收到隔離通知書」，要她明天自行出門排隊快篩。

死者女兒痛批，她家裡還有一位高齡78歲的長者，拖了2天怕傳染給別人不敢出門快篩，結果卻是烏龍一場，延後她的就醫時間，「政府到底哪個環節出了問題！」

由於根據現行規定，新冠肺炎患者死亡後，需在24小時內通報火化或深埋，如今死者女兒被居家隔離，不僅無法與媽媽見最後一面，連上個香、出席告別式都不行，情況令人鼻酸。

新北議員林國春表示，他接獲死者女兒陳情，自己曾與確診的媽媽有接觸，染疫風險很高，想前往醫院採檢確認自己是否染疫，卻因居家隔離不得外出，打了很多遍1922也沒人接，不知如何是好，雖終於接獲通知可以外出，但明天能不能排到快篩站，也是一個問題。

「類似狀況很多，早就不是第1件。」林國春說，確診者家屬被染疫的風險最高，往往因被匡列居家隔離，連篩檢都不行，可見確診黑數還很多，他建議相關單位設置「確診者家屬專用的篩檢站」，把醫療資源用在刀口上。

對於死者生前是否有接觸史、死亡原因、匡列狀況，新北市衛生局表示，在接獲中央通報確診個案前，相關資訊由疫情指揮中心發布為主。

(中時 )