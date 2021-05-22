在台灣生活的美國YouTuber莫彩曦是網路紅人，YouTuber頻道吸引超過125萬粉絲追隨，與老公Adam感情恩愛被譽為網紅界的王子與公主，小倆口熱愛台灣，今年2月還成功申請移民署台灣就業金卡，可長住台灣。然而莫彩曦今(22日)就在影片中透露已於上月30號回美國看家人與處理事情，更在離開台灣前的最後一天，因為太不捨台灣的一切而淚崩，令粉絲看了心疼。

莫彩曦今日上傳影片，透露已在上月30號回美國，她不捨地說：「不敢相信這一天真的來了，我們要回美國了，非常捨不得，但是時間差不多了，我們要回去看家人、處理一些事情，所以我們不是道別，就是回美國一趟，然後我們會再回來。」

【台灣，我們下次見】回美國不用隔離？紀錄我們這次在台最後一天

然而莫彩曦才喊話會盡量克制自己不哭，仍在離開台灣的最後一天淚崩了，她難過依靠在老公身旁，說剛剛騎著UBike看到國父紀念館，每天都會走過的地方，要忍著不哭真的很不簡單，「就是有兩個地方成為你家，就是台灣跟美國，就會覺得很矛盾，苦中帶甜，我哭得很難看。」

莫彩曦表示會短暫回美國陪家人，同時也不忘感謝大家豐富她過去在台灣的8個月，坦言離開台灣有說不出的捨不得和難過，但看到家人覺得心中找到了平安，「台灣，我們下次見喔！」

另外，莫彩曦更在影片介紹中提到，在隔離完後看到台灣疫情升溫的新聞，與老公真的不敢相信，查了很久才開始消化這個消息，很希望在台灣的朋友都能保護好自己與身邊的人，待在家多多照顧自己，「加油加油台灣 我們愛你們！」而粉絲看到莫彩曦的眼淚也不捨落淚，留言為她打氣「看到彩曦哭我也忍不住跟著掉淚，台灣永遠是你們的家鄉，等你們回家喔！也請幫台灣祈禱疫情快點消退」、「不用擔心太多！下次你們回來之前，我們一定會戰勝疫情的，你們回來的時候，就可以再好好呼吸台灣的熱情！Fighting」。

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(中時新聞網)