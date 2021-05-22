美國知名男星凱文哈特（Kevin Hart）以喜劇演出聞名，在一些熱門喜劇片都能看到他的身影，像是《驚聲尖笑4》、《摩登家庭》和預計明年上映的《玩命大臨演》；昔日凱文哈特也活躍於脫口秀節目，2007年他曾分享一個被鴕鳥追的糗事，沒想到隔了14年他曬出一段影片證實，和粉絲們說「笑話是真的」。

凱文哈特出道20幾年，除了是好萊塢知名喜劇演員外，他也自己寫劇本，或是當節目製作人，才華洋溢，光是IG就有超過1億粉絲，人氣超旺；他每每更新動態總是引起討論，19日他分享一段影片，畫面中疑似他和朋友騎腳踏車，但旁邊有一隻跟人等高的鴕鳥追著他們。

凱文哈特隔了14年曬出一段影片證實，當年脫口秀說的笑話是真的。(圖/ 摘自Kevin Hart IG)

在過程中，能聽到凱文哈特像是一直發生驚訝的語氣，可怕的是鴕鳥換位置的時候差點撞到他，所幸沒釀成意外；影片分享後已超過千萬觀看次數，底下也有大票網友熱情留言，「以為在拍電影」、「天啊，你以前說的笑話居然是真的」、「確定不是電影《野蠻遊戲》裡的畫面嗎」。

凱文哈特則笑說，「這就能證明我講的笑話是來自現實生活的經歷吧」，更表示自己本來沒有很害怕，但在鴕鳥快撞到自己可能導致他摔倒就無法冷靜，「這是我最糟糕的噩夢」；2007年凱文哈特曾在脫口秀中提到曾被鴕鳥追，這故事當時讓現場所有人笑翻。

(中時新聞網)