今天勇士在爭奪西區第八附加賽中輸給灰熊，就此被淘汰出局，其中當家球星柯瑞(Stephen Curry)滿是不捨和沮喪，另外上場45分鐘的卓雷蒙格林(Draymond Green)想必也不是太好受，而其實勇士在正規時間有機會將比賽拿下，最後讀秒階段勇士握有球權，卓雷蒙格林在罰球線附近接到球時剩3秒左右，但他沒用身體要犯規，反而選擇用拋投方式完成最後一擊，這一次進攻引起部份人議論。

Damian Lillard retweets post about Draymond Green trade to Blazers. 👀https://t.co/mVaFC3uw88 — Warriors Nation (@WarriorNationCP) May 22, 2021

但賽後拓荒者球星利拉德(Damian Lillard)卻轉發一位網友支持卓雷蒙格林的言論，其中說道：「你們就繼續批評卓雷蒙格林吧，等著看他穿上拓荒者球衣的那天！」或許是因提到拓荒者才引來利拉德注意。但這位網友跟利拉德一樣來自奧克蘭，利拉德還關注了他。而就在在利拉德轉發球迷言論沒多久後，麥科勒姆(CJ McCollum)也轉發同一條內容，此前勇士對湖人比賽中，利拉德也在社群稱讚了卓雷蒙格林，看來拓荒者雙槍都對他很有興趣，不知是否他們會期待與卓雷蒙格林合作。

其實本季聯盟就有流傳拓荒者想要卓雷蒙格林，希望他能來幫助拓荒者雙槍在季後賽取得突破，讓他成球隊防守大核，不知道拓荒者雙槍是否因此對卓雷蒙格林有了興趣，今天轉發球迷貼文舉動很有可能就在暗示招募卓雷蒙格林。而本季卓雷蒙格林表現不若以往，平均打31.5分鐘貢獻7分7.1籃板7.9助攻，但他與柯瑞的配合堪稱一絕，柯瑞外線有絕大部份是靠他掩護和助攻所拿下。

拓荒者則靠利拉德本季28.8分4.2籃板7.5助攻表現殺進季後賽，第六名的他們將對決第三的金塊，平均得分排聯盟第5的他們擁有旺盛進攻火力，麥科勒姆也有23.1分3.9籃板4.7助攻的成績，「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)則有每場13.4的平均得分，不過拓荒者平均失分和助攻都排在聯盟後段班，或許要打贏金塊真的需要多一點防守，當然引進卓雷蒙格林是未來的事了，他們得先把心情調適好面對強敵才行！

(中時新聞網)