2000年12月在聯合國大會上，決定將每年5月22日訂定為「國際生物多樣性日」，希望透過這一天，提升大眾對生物多樣性議題關注，進一步實際參與保育行動，新北市政府動保處365天救援動物不間斷，也因人與野生動物生活環境重疊，動保處時常接獲民眾拾獲落巢雛鳥或誤闖家中之野生動物。

新北市幅員廣大，地理環境優越，棲息各式各樣野生動物，也因人為活動及開發，有許多動物誤闖民宅或受傷救援，今年至4月底為止動保處已救援了1559隻野生動物，平均一天救援13隻野生動物，其中不乏可見柴棺龜、食蛇龜、遊隼、食蟹獴等保育類野生動物，從救援物種可看出人與野生動物其實非常貼近，為了預防野生動物與人的衝突，在時常出沒野生動物等地除做好自身防護外，請民眾與野生動物保持一定之距離避免發生衝突，保護野生動物由你我開始。

由於高度開發，野生動物為尋覓適當的窩巢本來就困難，少數綠化環境即變成野生動物休息、活動之範圍，但當牠們與民眾生活環境重疊範圍擴大，發生衝突事件勢必變多，落巢雛鳥被撿拾的機會也隨之增加。動保處日前即接獲多件鳥類築巢，像斑鳩、八哥等時常於都市出沒之鳥類因時常選擇不常使用之抽油煙管、冷氣機室外機、甚至天花板夾層築巢導致民眾誤以為鳥隻受困，為防止鳥類誤闖油煙管及天花板夾層等情況，動保處呼籲民眾除平常使用及定期清潔外，也請民眾適時在鳥類可能進出的地方做相關防護網，以免野鳥誤選築巢位置，請大家共同建立友善野鳥的生態環境及和諧共處的關係。

動保處表示，野生動物保育需要公私一起合作，也是全民的責任，尊重野生動物的生活環境與生活空間，大自然才能生生不息，民眾如發現受傷或需要救援動物，可打電話向動保處24小時動物救援專線02-2959-6353通報派員處理，以維護新北市豐富自然生態，也邀請民眾一起加入守護動物行列，共同為動物福利盡一份心力。

(中時 )