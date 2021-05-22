受諸多消息影響，虛擬貨幣近期大起大落，如比特幣、以太幣等知名虛擬貨幣暴漲又暴跌、暴跌又暴漲，特斯拉執行長馬斯克今（22）日再度於社群網站推特（Twitter）發文表示支持虛擬貨幣後，比特幣再度站上3萬8千美元。

虛擬貨幣近期受到諸多利空轟炸，先是馬斯克16日以虛擬貨幣開採太過消耗能源為由，宣布暫停開放比特幣購買特斯拉電動車之交易，緊接而來的是，大陸官方18日重申防範比特幣的炒作交易活動，呼籲金融機構、支付機構禁止使用虛擬貨幣做交易活動。

眼見虛擬貨幣近期劇烈震盪，華爾街女股神伍德（Cathie Wood）表示仍看好比特幣的未來走勢，並大膽預測價格將達到50萬美元；此外，馬斯克也於推特發文，表示特斯拉擁有「鑽石之手」，暗示並不會出售比特幣；基於女股神的信心喊話和馬斯克的「激勵」，虛擬貨幣漲勢再度回歸。

不過好景不常的是，昨（21）日大陸國務院副總理、金融委主任劉鶴表示，要求強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為；另外，美國財政部最新報告指出，虛擬貨幣經常被富人當作逃稅的工具，因此也將加強管制，凡1萬美元以上的虛擬貨幣交易，皆須向美國國稅局申報。

在美中2國的強勢鎮壓之下，價格才剛回溫的虛擬貨幣再度受挫，其中指標龍頭比特幣自4萬1千美元一路跌至近3萬3千美元，然而似乎是見到利空消息再起，市場對虛擬貨幣的擔憂復燃，馬斯克又在推特發文，「任何足夠先進的魔法，皆與科技無異（原話為任何足夠先進的科技，皆與魔法無異）」，並在底下留言回應網友「真正的戰鬥在於法定貨幣和虛擬貨幣之間，而我支持虛擬貨幣」。

虛擬貨幣於馬斯克發文後漲幅擴大，截至台北時間22點07分，比特幣上漲249.4美元或0.66%，暫報38,122.2美元。

(中時新聞網)