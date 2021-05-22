氣象局表示，明各地天氣大致晴朗，但花東地區仍有局部短暫陣雨。（氣象局提供）

中央氣象局指出，明（23日）花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區天氣大致晴朗，午後各地山區及大台北、宜蘭靠山區有局部的雷陣雨。隨著時間進入5月下旬，鋒面系統影響台灣的機率也逐漸提高，氣象專家吳聖宇指出，下周有二波鋒面接力報到，其中一個結構完整，預計在西南季風配合下能夠帶來可觀降雨。

氣象局表示，明各地天氣大致晴朗，但花東地區仍有局部短暫陣雨，清晨時西半部沿海也可能有零星陣雨發生。午後雷陣雨部分，各地山區、大台北及宜蘭靠山區有局部雷雨發生機率。西半部高溫普遍達33-35度，中南部近山區或河谷高溫更可能超過36度，台南、高雄局部地區需嚴防有38度以上極端高溫發生的機率。

「天氣職人」吳聖宇表示，邁入5月下旬後，台灣受鋒面系統影響機會提高許多，預報顯示，下周先後將有兩波鋒面影響台灣。第一波鋒面報到時間在下周二（24日）晚間到下周四（26日）間，此波鋒面初步研判雨勢不大，不過隨著大氣不穩定度提高，加上白天熱力作用，有機會在山區生長比較旺的對流系統，帶來一些雨量。

第二波鋒面將於下周六（29日）逐漸接近，並於下周日到下周一（30-31日）之間通過台灣。吳聖宇指出，這一波鋒面結構比較完整，與西南季風水氣的配合度也較為理想，有機會為台灣帶來較多雨量，有望舒緩中北部地區旱象，值得期待。

(中時新聞網)