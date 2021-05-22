指揮中心今天宣布新增721例本土確診個案，其中有400例為校正回歸上週各日個案，國民黨晚間公布確診病例通報流程，直指地方政府根本就是整個通報程序中的最後一環，通報大塞車，就是中央政府的公報機制有問題，勿甩鍋給地方政府。

有媒體報導，指雙北與各地方衛生單位昨晚回頭重整上萬筆資料，發現沒有完成上傳程序，因此，校正回歸的400例是地方衛生單位沒有確實上報中央所致。

對此，國民黨文傳會副主委鄭照新批評，地方衛生單位讓人直覺是地方政府衛生局，進而推論是雙北首長拖延，該篇報導的「高層」，用曖昧語言甩鍋給地方政府。

國民黨說明通報流程，首先，由醫院在個案PCR採檢後，上法定傳染病系統登錄資料，並且送交衛福部核可的檢驗單位，待PCR結果出爐後，再上法定傳染病系統登錄結果，這段時間至少要等3天。

國民黨表示，如果確診中央就會開始進行通知，地方衛生局疾病管制科要每天上法定傳染病系統監看資料，有看到確診個案後才開始進行疫情調查。所以地方政府根本就是整個通報程序中的最後一環，通報大塞車，就是中央政府的通報機制有問題，不要甩鍋給地方政府。

另外，國民黨反問蔡政府，從去年疫情發展到現在整整一年時間，檢驗量能無法提升，疫苗數量不足，甚至連最基本的通報程序，都沒有想過要修正簡化，蔡政府這一年時間什麼都沒做，出事還想推卸責任給地方政府？

(中時 )