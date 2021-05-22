國內今日新增321例本土個案，另有400人為校正回歸的本土個案。圖為校正回歸情形。（中央流行疫情指揮中心提供／林周義台北傳真）

對於陳時中今日將400人列為校正回歸的本土個案，國民黨立委賴士葆質疑，這種做法對防疫不會有幫助，反而誤導全民的防疫意識，根本不可原諒。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日表示，新增321例本土確診個案，另有400人為校正回歸的本土個案。他解釋，平時公布新增個案都是半夜12點前收到的個案，此次的「塞車」是地方（採檢站、醫院）在塞，原因在於通報系統太複雜。

陳時中表示，由於先前在通報上傳上有塞車情形，因此把必要的欄位從20幾項簡化到8項，申報的人力、時間就會增快。在雙北區域，不管是在資源的整備、採檢站的成立，或是快篩安置，醫院清空都耗費很多人力，上軌道後，加上申報程序簡化，速度就加快，累積的案件也就爆出來。

對此，台北柯文哲指出，從採檢到中央公布，都是中央負責，並不是地方沒有回報數字的問題，中央不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。

而國民黨立委賴士葆也在臉書質疑，這種做法對防疫不會有幫助，反而誤導全民的防疫意識，根本不可原諒。

(中時新聞網)