指揮中心今天宣布新增721例本土確診個案，其中有400例為校正回歸上週各日個案，國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，實際上就是算為今天確診數字，回填之舉就是美化數字，他認為，中央應統一公布篩檢陽姓到PCR確診的相關隔離配套，並依實際狀況滾動修正，因應未來疫情爆發，縣市政府應確認優先徵收的醫院預做準備。

蔡明忠說，台灣曾經是上半場「防疫楷模」，但因為防疫戒心降低、民眾輕鬆面對，更因綠委范雲提議放寬機組防疫措施「居家檢疫3天再自主健康管理11天」引狼入室，使得台灣面臨今天陽性個案暴增的窘境，他不禁要問，台灣到底怎麼了？

蔡明忠質問，蔡政府華麗的詞彙無法讓民眾安心，數字的多寡只讓人心寒，政府要告訴大家未來怎麼做？除了一再強調的「不接觸」、「要隔離」都沒有了嗎？如何篩檢？用什麼篩檢？政府過去一直反對「普篩」、現在一樣反對嗎？仍然不執行嗎？

蔡明忠表示，CPR篩檢速度慢，經過一年多全台篩檢量能仍然嚴重不足，做完篩檢回家等候2到3天才知道結果，讓民眾焦急如熱鍋上的螞蟻，是否需要加上抗原蛋白的快篩嗎？15分鐘就可以給民眾一個初步的安心？還是快篩加上PCR才是王道？

蔡明忠說，在此人心徨徨、陽性個案暴增的同時，他建議第一步使用快篩，如果快篩陽性、再測CPR並先送防疫觀察；如果是陰性且沒有症狀，請自主健康管理、做好防疫守則。

蔡明忠指出，陽性個案的後續管理與診療也是重點，經醫師判定為無慢性疾病的感染者、無症狀的感染者、病毒傳染力弱的輕症感染者，不必進入醫院治療，在強化版的集中隔離所，由醫療團隊觀察病情、守護隔離14天。

蔡明忠疾呼，各地應設立「集中醫院」，專責治療需住院的有症狀感染者，集中管理便於控制疫情與精準掌握，才不會耗盡醫療人力；快速找出陽性個案、分艙分流管理治療、保存醫療戰力是對抗疫情的不二法門，當然如何快速全民接種疫苗，更是政府責無旁貸的最重要工作。

(中時 )