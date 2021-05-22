阿豆仔飆「大青蛙之歌」罵外送員 奇葩歌詞網笑翻：誰教你的（影片取自爆料公社）

台南1名外國人日前因為遲遲等不到外送餐點，發現外送員後，竟朝著對方大唱自創曲，歌詞提及「大青蛙，大青蛙，你們台灣都大青蛙」，語氣憤怒且激動；而外送員則呆站在路旁聽他的「大青蛙之歌」，神情相當無奈；不過據悉是外國人填錯外送地址，才導致拿不到餐點而暴怒；爆笑的歌詞內容也在網路上廣為流傳。

1名台南人網友在臉書「爆料公社」發文表示，日前1名外國人在台南市區某街道的社區柵欄內等待外送食物，但遲遲等不到外送員，他苦苦探頭等待之下，總算發現該外送員，而他一怒之下竟朝對方唱起自創歌，歌詞內容為「大青蛙，大青蛙，你們台灣都大青蛙，你是豬腦豬腦袋」，接著大吼說「你真的真的真的是超過得非常離譜」，後來又一連串狂吼聽不清楚的內容，讓站在社區外的外送員傻眼第直挺挺站在馬路邊，影片曝光笑翻一堆人。

不過該網友之後詢問附近民眾，1名爆料者指稱，衝突原因其實是該外國人自己寫錯地址，才導致外送員找不到，而外國人竟然惱羞成怒，當街狂罵起對方；許多看到奇特的罵人影片，紛紛留言說「我比較想知道，到底是誰教他罵人是大青蛙的？」「連駡人都不會，大青蛙是什麼啊？台南人應該用台語罵回去」、「應該回他：你才是大猩猩啦！滾回去你的國家吃香蕉！」

日前轟動全台的「女外送員遭鴨肉店員辱罵事件」，女外送員事後將錄影畫面拿到警局提告恐嚇與公然侮辱，對方到案後坦承一時氣憤才怒罵外，事後相當後悔，不過警方仍依法函送台中地檢署偵辦；有此可知，外送員遭客人不理性對待時，能夠錄影蒐證，以便日後提告。

(中時新聞網)