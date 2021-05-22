因應國內疫情升溫，台南市18日起陸續設立8處篩檢站，下周將再增設麻豆、安平2站，截至22日完成161例篩檢，全數採陰，當中包括昨早東山區北部旅遊團40人採檢，5月14日確診婦搭台鐵117車次南下第2車廂，完成12人篩檢，其餘109名篩檢者幾乎都與新營姑爺里確診者70歲男子同時段去過鹽水牛墟、鹽水菜市場。

台南市衛生局長許以霖指出，全台疫情持續走高，仍無降溫跡象，台南22日也新增1例，目前要做的工作就是「守」，台南預計到下周會設立10處篩檢站，後續視疫情發展再做調整。他強調，重點是先備妥篩檢站量能，未來10處篩檢站也可能開5個、休5個，彈性調整。

台南市18日首設東區衛生所篩檢站，並陸續在新營、鹽水、安南、永康、南區、玉井、安定等區的衛生所啟用篩檢站，首2日篩檢人數僅37人，19日新營姑爺里傳出一對母子確診後，19日、20日篩檢人數明顯增加，累計至20日已有111人，不過，21日又僅10人篩檢，昨早則完成東山區北部旅遊團40人採檢。

由於台南新增1例，且有2起外縣市確診者涉足台南足跡，台南市衛生局也呼籲，若曾於14、18、21日上午6時30分至10時去過安南區果菜市場，14日中午去過佳里區戶政事務所，7日至20日到學甲區仁聖大帝廟壇；以及17日下午到過台南市公園路上的公園口紅燒土魠魚羹、台南公園、台南火車站、永康車站及20日下午曾到關廟休息站者，若同時段曾去過該地點的民眾，請前往台南市各篩檢站接受篩檢。

(中時 )